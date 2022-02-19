Son dakika haberi: Tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı (3) - Haberler
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Son dakika haberi: Tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı (3)

AA, Savaş Güler - Güncel
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Son dakika haber: Olay yerindeki ekipler Devrilen tur otobüsü Cenazelerin cenaze aracına taşınması Devrilen tur otobüsünü kaldırma çalışması KONYA - Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Olay yerindeki ekipler

Devrilen tur otobüsü

Cenazelerin cenaze aracına taşınması

Devrilen tur otobüsünü kaldırma çalışması KONYA - Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. (3)

Son dakika haberi: Tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı (3)

Son dakika haberi: Tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı (3)

Son dakika haberi: Tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı (3)

AA / Savaş Güler - Güncel

Cenaze, Konya, Güncel, Haberler

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