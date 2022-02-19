Son dakika haberi: Tur otobüsü devrildi 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı (3)
AA, Savaş Güler - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Olay yerindeki ekipler Devrilen tur otobüsü Cenazelerin cenaze aracına taşınması Devrilen tur otobüsünü kaldırma çalışması KONYA - Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Olay yerindeki ekipler
Devrilen tur otobüsü
Cenazelerin cenaze aracına taşınması
Devrilen tur otobüsünü kaldırma çalışması KONYA - Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. (3)