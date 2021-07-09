Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor

Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarını ödeme zorluğu çeken abonelerine kolaylık sağlıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021.

Resmi Gazetede 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe giren "7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" gereği tüm kamu kurumlarında başlayan yapılandırma çalışmalarına KOSKİ Genel Müdürlüğü de dâhil oldu. KOSKİ, abonelerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar oluşan tüm su ve atık su borçlarını belli bir taksite bağlayarak ödeme imkânı sunuyor.

Konuyla alakalı KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yapılandırma hizmetinden faydalanmak isteyen abonelerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gerekli başvuruyu yapması gerektiği belirtildi.

BORCU OLAN ABONELERE BÜYÜK KOLAYLIK

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kanunun 1, 2 ve 3. maddeleri gereğince su ve atık su borcu bulunan abonelerimizin borçlarını yeniden yapılandırması hususunda imkân sağlanmıştır. Buna göre, müracaat edilmesi halinde, 30 Nisan 2021 tarihi (bu tarih dâhil) öncesi su ve atık su borçları yeniden yapılandırılacaktır. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde, herhangi bir idari ve hukuki işlem yapılmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanılması durumunda, varsa hesaplanan gecikme cezası, gecikme zammı, zam ve cezaların yerine kanunda belirtilen Yİ/ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borçlar, peşin olarak ödenebileceği gibi, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebilecektir. 18 taksitle ödenecek borçların vadesi 36 ay olarak belirlenmiştir. Peşin ödemelerde gecikme cezasının yüzde 90'ı silinecektir."

İŞLEMLER TÜM KOSKİ ŞUBELERİNDEN YAPILABİLİR

Yapılan açıklamada, abonelerin internet üzerinden (e-devlet veya www.koski.gov.tr resmi web adresinden) veya IOS ve Android temelli KOSKİ Mobil uygulamasından yapılandırmalarını bulundukları yerden kolaylıkla yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca yapılandırmanın KOSKİ Merkez, Selçuklu ve Karatay hizmet binaları ile merkez ilçeler dışındaki diğer 28 ilçede bulunan KOSKİ şubelerinde de yapılabileceği dile getirildi.

Kaynak: Bültenler

Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100...
Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100...
Son dakika: Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Son dakika: Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Burak Özçivit İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da tüm su ve atık su borçlarını yapılandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:31:04. #1.15#

title