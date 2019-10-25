Konya'da tren hemzemin geçitte traktöre çarptı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isterken trenle çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isterken trenle çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Doğrugöz Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitten geçmek isteyen Murat Kızmaz (40) yönetimindeki traktöre, tren çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör parçalanırken, sürücüsü Kızmaz ağır şekilde yaralandı.
Kızmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.