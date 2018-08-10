Konya'da Tren Garı İnşaat Şantiyesinde Göçük

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Eski Buğday Pazarı'nda devam eden yeni tren garındaki inşaatın şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Şantiyede çalışan diğer işçilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Şefik Muhammedi (28) diğer işçilerin de yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı Muhammedi, 112 Acil Servis ekibince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.