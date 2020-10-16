Konya'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Konya'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

16.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:02
Konya'da traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin seyir halindeki traktörün römorkuna çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'da otomobilin seyir halindeki traktörün römorkuna çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya-Karaman yolu Güneysınır kavşağında, sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 ED 365 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yusuf Şirinler idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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