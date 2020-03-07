Konya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Konya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

07.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:44
Konya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

'nın ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

(80) yönetimindeki 42 D 6828 plakalı traktör, ilçeye bağlı Meşelik Mahallesi Alıç Mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Doğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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