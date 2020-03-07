Konya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Konya'nın Yunak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Konya'nın Yunak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Doğan (80) yönetimindeki 42 D 6828 plakalı traktör, ilçeye bağlı Meşelik Mahallesi Alıç Mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Doğan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA