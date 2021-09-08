Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde sollamak istediği traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sollamak istediği traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ethem Koçak (75), kullandığı elektrikli bisikletiyle Cinler Mahallesi Alhan Caddesi'nde A.G. (37) idaresindeki 70 AU 653 plakalı traktörü sollamak istedi.

Karşı yönden gelen araçtan kaçmaya çalışan Koçak'ın kullandığı elektrikli bisiklet, traktöre çarparak devrildi. Traktörün altında kalan Koçak, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Traktörün altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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