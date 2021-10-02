Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi ile Sulukuyu Yaylası yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.O. idaresindeki 68 ACA 032 plakalı mısır silajı taşıyan traktör ile A.T.'nin kullandığı 66 AAV 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.T. yaralandı. Çarpışma sonrasında traktör römorkunun dingilleri koparak yol dışına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

 Bebeğin kendisinden olmadığını öne sürüp hamile eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirim uygulandı

Bebeğin kendisinden olmadığını öne sürüp hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal" indirim uygulandı

 Henüz 21 yaşındaydı! 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç feci şekilde can verdi

Henüz 21 yaşındaydı! 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen genç feci şekilde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Şafak Sezer
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:10:28. #1.11#