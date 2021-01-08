Konya'da traktör farıyla ava 10 bin 796 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da traktör farıyla ava 10 bin 796 lira ceza

08.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:17
Konya'da traktör farıyla ava 10 bin 796 lira ceza

Konya'da, traktör farıyla av yaptığı iddia edilen 3 kişiye 10 bin 796 liralık ceza uygulandı.

Konya'da, traktör farıyla av yaptığı iddia edilen 3 kişiye 10 bin 796 liralık ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği ekipleri, yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında yaban hayatı geliştirme sahasında traktör ışığından faydalanarak "far avı" yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Ekipler, 3 kişiye 10 bin 796 liralık ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da traktör farıyla ava 10 bin 796 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:17:39. #1.14#
title