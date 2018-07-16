Konya'da Traktör Devrildi: 2 Ölü
Konya'nın Ilgın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı ismi taşıyan dede ve torunu hayatını kaybetti.
Konya'nın Ilgın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı ismi taşıyan dede ve torunu hayatını kaybetti.
Harun Kaya (55) idaresindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, Düğer Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Kazada, sürücü Harun Kaya ile traktördeki kendisiyle aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki torunu yaralandı.
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Harun Kaya ve torunu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dede ve torunun cesetleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.