Konya'da Traktör Devrildi: 2 Ölü

Konya'da Traktör Devrildi: 2 Ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı ismi taşıyan dede ve torunu hayatını kaybetti.

Konya'da Traktör Devrildi: 2 Ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı ismi taşıyan dede ve torunu hayatını kaybetti.


Harun Kaya (55) idaresindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, Düğer Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Kazada, sürücü Harun Kaya ile traktördeki kendisiyle aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki torunu yaralandı.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan Harun Kaya ve torunu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dede ve torunun cesetleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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