Konya'da trafik uygulamasını görüp kaçmaya çalışan sürücülere ceza kesildi
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Konya'da trafik uygulamasını görüp kaçmaya çalışan sürücülere ceza kesildi

21.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:56
Konya'da trafik uygulamasını görüp kaçmaya çalışan sürücülere ceza kesildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında, polis ekiplerinin uygulama noktasını uzaktan görerek denetime takılmamak için kaçmaya çalışan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında, polis ekiplerinin uygulama noktasını uzaktan görerek denetime takılmamak için kaçmaya çalışan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Beyşehir-Akseki kara yolunun Bademli Mahallesi yol ayrımında uygulama noktası kurdu. Uygulama sırasında sürücülerin ve yolcuların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıkları kontrol edildi.

Bu esnada uygulama noktasını uzaktan görerek, yola devam etmek yerine denetime takılmamak için geri geri gitmeye çalışan araçları gören ekipler, durumu merkeze bildirdi.

Kent Güvenlik Sistemi kameralarından plakaları tespit edilen araçların sürücülerine, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ceza verildi.

Uygulamada ayrıca durdurulan 18 aracın sürücüne ve beraberindekilere, kısıtlama ile trafik kurallarını ihlal nedeniyle toplam 25 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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