Konya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi Nasreddin Hoca Caddesi üzerinde Şerafettin Acar idaresindeki 42 ABT 400 plakalı otomobil ile Candan Çevikoğlu yönetimindeki 32 E 3967 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sınıfı araç takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü Şerafettin Acar ile aynı araçta bulunan Öznur Acar (37) ve diğer aracın sürücüsü Candan Çevikoğlu ile aynı araçta bulunan Cemile Moz (38) ve Ayşe Ceyhan (25) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.