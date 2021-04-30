Konya'da trafik kazası: 6 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

Konya'da trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Selvili yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 42 E 2258 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Karakış/İHA)

Konya'da trafik kazası: 6 yaralı
Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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