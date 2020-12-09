Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

09.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:12
Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Çiller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametine seyir halinde olan M.I. idaresindeki 42 BZ 082 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, aynı yöne seyir halinde bulunan 06 EA 4161 plakalı Mercedes marka tırı sollamak istedi. Bu esnada hafif ticari araç sürücüsünün karşı yönden gelen 51 KM 800 plakalı tankere çarpmamak için sağ tarafa doğru direksiyonu çevirmesi sonucu, önce tırın sol tarafına daha sonra karşı yönden gelen tankerin sol tarafına çarptı ve savrularak şarampole takla attı. Kazada sürücü M.I. ve araçta yolcu olarak bulunan A.R.A., A.İ.K., R.D. ve A.Ü. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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