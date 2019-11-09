Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Muhammed Dölek (51) yönetimindeki 42 YR 689 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolu Huzurevi Kavşağı'nda, Sadettin Köşşek (50) idaresindeki 42 TB 316 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Köşşek ile her iki araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.