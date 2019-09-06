Konya'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Acartürk (42) idaresindeki 42 Y 4365 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Acartürk ile araçta bulunan Ayşe Acartürk, Muhammed Acartürk, Selma Doğru ve Ali Doğru yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.