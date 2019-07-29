Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kadir Gönül idaresindeki 42 BLU 17 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki kara yolunun 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Savrularak, yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücü ile araçta bulunan Selçuk Arıcan, Ömer Kaya ve Zafer Gönül yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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