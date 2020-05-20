Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
20.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:08

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazada 2 kişi yaralandı.

Nurullah Akbayır (26) idaresindeki 06 BPP 733 plakalı hafif ticari araç, Yunak - Akşehir karayolu Ayrıtepe mevkisinde, Yüksel Karadeniz (41) yönetimindeki 42 AP 179 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın şarampole devrildiği kazada, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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