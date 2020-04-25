Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Seydişehir, Konya, Güncel, Haber

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

25.04.2020 04:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 04:20
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaan Avşaroğlu yönetimindeki 42 BE 736 plakalı sebze yüklü kamyonet, Seydişehir-Antalya karayolunun 8. kilometresinde fren sistemi arızalanınca kaçış rampasına girdi.

Kamyonet rampanın sonundaki kum yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte kamyonette bulunan Ömer Aydın yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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