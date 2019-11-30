Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

30.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:59

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Seydişehir Antalya Karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (73) idaresindeki 06 BU 0076 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi S.Ş. (70) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA