Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

30.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:46
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgileye göre kaza idaresindeki 06 BU 0076 plakalı otomobil, Seydişehir Antalya yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Kazada, 06 BU 0076 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Şahin (73) ile araçta bulunan eşi Semra Şahin (70) yaralandı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Yusuf Şahin'in emekli albay olduğu öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor

Kaynak: AA
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