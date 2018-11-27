Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Mustafa Koyuncu idaresindeki 06 KYC 84 plakalı otomobil, Hüyük-Konya Karayolu'nun 20. kilometresinde Memiş Bülbül'ün kullandığı 42 SC 042 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Memiş Bülbül olay yerinde, aynı araçta bulunan Hasan Furunkoyak hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi, yaralanan Mustafa Furunkoyak ile diğer otomobilin sürücüsü Koyuncu, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.