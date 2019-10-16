Konya'da trafik kazası: 2 ölü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Ercan Demir'in (45) kullandığı 45 ABD 588 plakalı otomobil Kadınhanı-Konya kara yolunun 50'nci kilometresinde Mehmet Dönmez (23) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Dönmez ve yanındaki Mehmet Kuş, (21) motosikletten yola fırladı.
Dönmez olay yerinde, Kuş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sürücü Demir, polis ekiplerince gözaltına alındı.