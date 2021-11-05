Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağından Konya istikametine seyir halinde olan N.S. (29) idaresindeki plakası alınamayan otomobil, sisten dolayı görüş mesafesinin düştüğü yolda önce bir tıra, ardından refüj bariyerlerine çarptı. Kazada sürücü N.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı N.S. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü ise ağır yaralandı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü ise ağır yaralandı

 Husumetlisi tarafından evinde başından vurulan genç, hastanede yaşam savaşı veriyor

Husumetlisi tarafından evinde başından vurulan genç, hastanede yaşam savaşı veriyor

 Ağlatan fotoğraf karesi! 2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtaran hamile kadın kendisini kurtaramadı

Ağlatan fotoğraf karesi! 2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtaran hamile kadın kendisini kurtaramadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title