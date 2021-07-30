Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da yoldan çıkan kamyonetin tepeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Konya'da yoldan çıkan kamyonetin tepeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu'nun 35. kilometresi Yunuslar Mahallesi yakınlarında Çeşmeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer A. yönetimindeki 58 ABT 654 plakalı Ford marka kamyonet Konya'dan Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak menfeze girip toprak tepeye çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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