Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana-Konya Karayolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında Emre D. idaresindeki 42 E 3328 plakalı otomobil, Hüseyin Ç. idaresindeki 70 E 1560 plakalı tıra çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından diğer şeritteki Bekir A. idaresindeki 72 AE 475 plakalı ve Ökkeş G. idaresindeki 27 AEY 025 plakalı tırlara da arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Emre D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Emre D, Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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