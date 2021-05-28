Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hüyük-Konya Karayolu'nun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 42 CIH 50 plakalı Fiat marka hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen araç içerisinde yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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