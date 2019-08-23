Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23.08.2019 11:41
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde ilçe merkezi Konya Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki üst geçit inşaatı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 06 MOJ 73 plakalı minibüs, üst geçit inşaatı yanında köprü ayağına çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan İ.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç. ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan karayolu, kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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