Konya'da trafik kazası: 1 ölü
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde devrildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Canıcebinde'nin cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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