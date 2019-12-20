Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Sinan Gökdemir idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, Konya-Karaman yolunun 25. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Araçtaki Ayşe Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sinan Gökdemir, Ayşe Gökdemir, Tuncay Özdemir ve 3 aylık Makbule Evrim Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.