Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

20.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:54
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Sinan Gökdemir idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari , Konya-Karaman yolunun 25. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Araçtaki Ayşe Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Sinan Gökdemir, Ayşe Gökdemir, Tuncay Özdemir ve 3 aylık Makbule Evrim Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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