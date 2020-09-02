Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
02.09.2020 21:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:02

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Gölyüzü Mahallesi kırıcı tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adıgüzel Altunbaş idaresindeki çakıl yüklü 42 AEG 121 plakalı İveco marka kamyonet ile Ali D. idaresindeki 42 ZK 967 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Adıgüzel Altunbaş olay yerinde araçta sıkışarak hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Ali D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ali D. ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Adıgüzel Altunbaş'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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