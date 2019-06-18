Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hikmet Özkan (62) yönetimindeki 42 DFE 01 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Refüjdeki 3 ağaca çarptıktan sonra durabilen aracın sürücüsü Özkan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenilen Yaşar Karadağ (49) ise yaralandı.
Karadağ, Beyhekim Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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