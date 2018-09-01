Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesindeki trafik kazasında, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesindeki trafik kazasında, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Karapınar-Konya karayolu 20. kilometresinde, Nihat Yatkın'ın kullandığı 25 FY 175 plakalı otomobil, aynı yöne giden O.G. idaresindeki 13 DD 106 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Yatkın ve eşi Nebahat Yatkın (58) Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nebahat Yatkın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yatkın çiftinin, akrabalarının düğününe katılmak üzere Erzurum'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.