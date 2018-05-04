Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Muzaffer Arıkoğlu (61) idaresindeki 42 ZH 834 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Meryem Arıkoğlu (54) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akseki adliyesinde çalışan Muzaffer Arıkoğlu'nun hafta sonu tatili için Seydişehir'e geldiği öğrenildi.

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