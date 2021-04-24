Konya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cihanbeyli Yunak yolu Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet ile D.K. idaresindeki Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Suriyeli ailenin küçük yaşlardaki bir çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne, baba ve bir çocuk da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan baba ve bir çocuk daha hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı anne ise tedavisinin yapılması için Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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