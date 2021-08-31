Konya'da trafik kazaları: 6 yaralı
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Konya'da trafik kazaları: 6 yaralı

Konya'da trafik kazaları: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kulu ilçesi Dipdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat K. idaresindeki 06 FC 4733 plakalı Renault marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen büyükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan yolcular H.K. (31) ve A.K. (55) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 1 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise, saat 07.30 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.E.G. idaresindeki plakası alınmayan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta sürücü A.E.G. ve araçta yolucu olarak bulunan aynı aileden Y.G., E.G. ve F.N.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da trafik kazaları: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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