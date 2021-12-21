Konya'da trafik ekipleri kazaları önlemek için araçlara reflektör dağıttı - Haberler
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Konya'da trafik ekipleri kazaları önlemek için araçlara reflektör dağıttı

Konya'da trafik ekipleri kazaları önlemek için araçlara reflektör dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olabilecek kazaların önüne geçebilmek ve can kayıplarını en aza indirebilmek için kamyon, traktör, römork ve iş makinelerini denetleyerek, sürücülere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

KONYA (İHA) - Konya'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olabilecek kazaların önüne geçebilmek ve can kayıplarını en aza indirebilmek için kamyon, traktör, römork ve iş makinelerini denetleyerek, sürücülere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iş birliği ile Karatay ilçesi Yarma Mahallesinde seyyar muayene istasyonu kurularak tarım araçları muayene edildi. Muayene sonrasında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyon, traktör, iş makinesi gibi araçları denetleyerek, sürücülere reflektör dağıttı. Sürücülere reflektör kullanımının önemi hakkında bilgi veren ekipleri, kazaların ve bu kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların önlenebileceğini sürücülere anlattı.

Yarma ve çevre mahallelerden araç muayenesi için gelen vatandaşlar reflektör dağıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini görünce çok memnun olduklarını ve tüm emniyet çalışanlarına teşekkür ettiklerini ifade etti.

Emniyet yetkilileri, bu tür faaliyetlerin kaza ve can kaybını azaltmada büyük önem taşıdığını, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi. - KONYA

Konya'da trafik ekipleri kazaları önlemek için araçlara reflektör dağıttı

Konya'da trafik ekipleri kazaları önlemek için araçlara reflektör dağıttı

Konya'da trafik ekipleri kazaları önlemek için araçlara reflektör dağıttı

Konya'da trafik ekipleri kazaları önlemek için araçlara reflektör dağıttı

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