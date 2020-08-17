Konya'da trafik denetimlerinde sürücülere 1 milyon liradan fazla ceza Konya'daki denetimlerde 35 araç trafikten men edilirken, sürücülere farklı sebeplerden 1 milyon 72 bin 804 lira para cezası uygulandı.

Konya'daki denetimlerde 35 araç trafikten men edilirken, sürücülere farklı sebeplerden 1 milyon 72 bin 804 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin değişik noktalarında yaptığı uygulamalarda, 741 sürücüye "hız sınırı ihlali", 219 sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", 169 sürücüye "cep telefonu ile konuşmak", 204 sürücüye "park ihlali", 99 sürücüye "kırmızı ışık ihlali", 546 sürücüye de muhtelif maddelerden cezai işlem yapıldı.

Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerindeki uygulama noktalarındaki denetimlerde sürücülere 1 milyon 72 bin 804 lira cezai işlem uygulanırken, 35 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA