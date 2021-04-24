Konya'da trafik denetimleri
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Konya'da trafik denetimleri

Konya'da trafik denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polis ekiplerinin trafik denetimlerinde 2 bin 827 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konya'da polis ekiplerinin trafik denetimlerinde 2 bin 827 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 992 sürücüye hız sınırı ihlali, 807 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve bin 17 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, fazla yolcu taşımaktan 11 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 2 bin 304 sürücüye işlem yapılırken, 75 araç ise trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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