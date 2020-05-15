Konya'da trafik denetimleri Konya'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 6 motosiklet sürücüsüne toplam 6 bin 64 lira ceza kesildi.

Konya'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 6 motosiklet sürücüsüne toplam 6 bin 64 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, çevreyi rahatsız eden motosikletlerin belirlenmesi için uygulama yaptı.

Kontrollerde, egzozu açık ve teknik değişiklikler yapılmış 6 motosikletin sürücüsüne toplam 6 bin 64 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA