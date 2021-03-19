Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı
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Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı

19.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:41

Konya'da trafiği tehlikeye sokarak makas atıp kendisini cep telefonu kamerasıyla çektiren bir kişi, görüntülerini sosyal medyada paylaşılınca polis ekiplerince yakalanarak bin 339 TL ceza kesildi.

Konya'da trafiği tehlikeye sokarak makas atıp kendisini cep telefonu kamerasıyla çektiren bir kişi, görüntülerini sosyal medyada paylaşılınca polis ekiplerince yakalanarak bin 339 TL ceza kesildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Taşcami Uzun Harmanlar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinde yapılan bir paylaşım üzerinden araştırma ve başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, cadde üzerinde

makas atarak hem yayaları hem de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 42 KG 098 plakalı aracın peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırmaların ardından araç sürücüsünün Onur Ç. olduğunu tespit eden polis ekipleri, sürücüye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek–makas atmaktan bin 339 TL para cezası kesti.

(İHA)

Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı
Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı
Konya'da trafiği tehlikeye sokan sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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