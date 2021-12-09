Konya'da 'torbacı' operasyonlarında 5 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 'torbacı' operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Konya'da 'torbacı' operasyonlarında 5 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da polisin son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

KONYA'da polisin son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 12 kilo eroin, 0.3 gram kokain, 42 uyuşturucu hap, 1.55 gram metamfetamin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Konya'da 'torbacı' operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Konya'da 'torbacı' operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title