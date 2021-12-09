Konya'da 'torbacı' operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

KONYA'da polisin son bir haftada 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 12 kilo eroin, 0.3 gram kokain, 42 uyuşturucu hap, 1.55 gram metamfetamin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.