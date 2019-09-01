Konya'da toplu açılış töreni

01.09.2019 18:40

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır." dedi.

Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti.

İktidarları boyunca birçok siyaset mühendisliği oyunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı." ifadesini kullandı.

"Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, siyasetin kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak bir iş olmadığını söyledi.

Erdoğan, siyasetin hiçbir somut temeli olmayan imalar, ithamlar veya tehditlerle yapılacak bir iş olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Eğer, siyaset yapacaksanız çıkacaksınız milletin huzuruna, bu ülkenin ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, bunları nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa, sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, kendi nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar. Zira, Rabb'im gururla hareket edenlere en büyük tokadı her zaman atar. Bunu da görelim, bilelim. Şahsımızın da AK Parti'nin de kimi konularda eksiği, kusuru olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk, inancımızda sadece alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Biz, hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa birtakım adımlar atmaktan çekinmedik."

"Hesaba çekilmeden, önce kendinizi hesaba çekiniz. Ferman bu." diyen Erdoğan, bugün de böyle bir ihtiyaç varsa gereken adımları atmayı zül değil millete karşı vazifenin gereği olarak addettiklerini ifade etti.

"Cumhur İttifakı'ndaki kararlı adımlarımızı, bundan sonra da devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulamaları ışığında bakanlıklarla, kurumlarla iş ve işlemlere ilgili değerlendirmeler yaptıklarını ve raporlar hazırladıklarını belirtti.

Erdoğan, kısa bir süre içinde bir yıllık yeni yönetim sisteminde neler yapıldığını paylaşacaklarını anlatarak "Aynı şekilde partimizin olağan kongre takvimini 7 Ekim itibarıyla başlatarak orada da bir değişim sürecinin önünü açtık. AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah, önümüzdeki dönem her şeyin yerli yerine oturduğu, her işin tıkır tıkır yürüdüğü, hedeflerimize birer birer ulaştığımız bir dönem olacaktır. Bunun için sizlerin sadece desteğine değil aynı zamanda tespitlerine ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Konya'nın her konuda olduğu gibi bu hususta da en önlerde yer alacağına inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Rabb'im, yar ve yardımcımız olsun. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı'ndaki attığımız kararlı adımları, aynen bundan sonra da parlamento içi parlamento dışı devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca beş Osmanlı sultanının kemiklerinin bulunduğunu belirterek "İnşallah onların da Alaaddin Tepesi'ne defnini gerçekleştireceğiz." dedi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından toplu açılış törenine geçildi.

Açılış sırasında Erdoğan, "Tüm eserler Konya'mıza... Konyalılara hayırlı olsun derken, inşallah müjdesini verdiğimiz eserleri de süratle bitirmek suretiyle Konya'mıza, zaten sınıf atlıyor da şimdi çifter çifter sınıfları atlamayı Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bismillahirrahmanirrahim, dua makamında kurdelemizi kesiyoruz." diyerek eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle toplu açılışı gerçekleştirdi.

Toplu açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, bazı milletvekilleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de yer aldı.

(Bitti)

Kaynak: AA