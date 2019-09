Konya'da Toplu Açılış Töreni

01.09.2019 18:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz." dedi.

Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

CHP'yi eleştiren Erdoğan, belediyeleri kazanmayı sadece siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerinin herkes tarafından görüldüğünü söyledi.

Yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkan adaylarının bulunduğu vaadlere değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ulaşımdan, süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan belediyelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkartmayacağına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? 'Kazandığımız belediyelerde kimseyi işten çıkartmayacağız' demiyor muydu, ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik Bay Kemal, 'namus sözü' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaadlerin yerine getirilmesini bekledi. Peki CHP'liler ne yaptı dersiniz, önce 'bizim böyle bir sözümüz yok', diyerek inkar yoluna gittiler. Önlerine verdikleri sözlerin belgeleri konulduğunda ise 'bunları CHP'nin kampanyasını yapan ajansa sorun' dediler. İşleri güçleri hep yalan. Korkarız bu işin ihalesi sonunda Genel Merkezde veya kampanyada ücreti mukabili çalışan bir garibanın da üzerinde kalabilir."

CHP'li belediyelerin hizmetlerini de eleştiren Erdoğan, "İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da yaşanan rezaletleri en iyi orada yaşayan kardeşlerim biliyor. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da ve daha pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum. Evet, karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan, bir kaç ay içerisinde her tarafı lime lime dökülen bir parti ve ekibi bulunuyor." dedi.

"Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını da görmüş olduk." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlara FETÖ ağzıyla 'tiyatro' diyenler, asıl tiyatroyu seçim meydanlarda kendileri sergilemişler. Bu tiyatronun senaryosu şu şekilde; Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaadedecek. Adaylar seçimi kazanınca da 'bunların bizimle ilgilisi yok' diyecek. CHP, 31 Mart gecesinden beri bu senaryoyu adım adım hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bunun adı milleti kandırmaktır, bunun adı alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır, düzenbazlıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'lilerin sözlerini tuttukları konuların da olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mesela bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri ve kamuoyunda gizlemek için köşe bucak kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış olanlarla maalesef elele, dirsek temasında ve ne diyor, 'biz sizlerle beraberiz'. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp, bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bunların iki yüzlülüğü, nobranlığı, küstahlığı sadece millete karşıdır. Onun dışında herkesin, özellikle de seçimler için kol kola girdikleri tüm çevreler karşısında gayet mülayimdirler. Bugün oynadıkları rolle milleti kandırdıklarını sananlar inşallah en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı Allah'ın izniyle alacaklar."

"Bize diş geçiremeyenler tüm güçleriyle birliğimize saldırıyor"

Kendisinin ve AK Parti çatısı altında toplanmış herkesin öncelikli vazifesinin büyük ve güçlü Türkiye davasını hedefine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun için kimin ne yaptığına, ne dediğine değil, kendimizin ne yaptığına, nereye gittiğine bakacağız. Biz 15 Temmuz'dan beri Cumhur İttifakı içerisinde birlikte hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerle tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı olarak bakanlıklarımız, kurumlarımızı, partimizi en iyi şekilde çalıştırmanın gayreti içerisindeyiz. Milletvekilleri Meclis'te ülkemizin ihtiyacı olan kanunları en ideal şekilde hazırlamaya ve çıkartmaya çalışıyor. Belediye başkanlarımız kendi şehirlerine en güzel hizmetleri kazandırmanın peşinde koşuyor. Tüm bu faaliyetleri belirli bir noktaya getirmek için önümüzde dört yıllık kesintisiz süre var. İyi bir planlamayla ve sıkı bir çalışmayla 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz."

Ne sınırda kurulan terör tuzaklarının ne ekonomiye yönelik saldırıların ne de diğer engellerin kendilerini hedeflere ulaşmaktan alıkoyamayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemize ve ülkemizin nezdinden bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. Yaptıkları iş bu. AK Parti'den ne kopartırsak kardır anlayışıyla, birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Halbuki biz bu oyunları geçmişte çok gürdük. Vesayetle mücadelemiz sırasında da benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı şekilde 17/25 Aralık sürecinin ardından büyük gürültülerle birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.

