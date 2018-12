Konya'da Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı? Yaptık. Sayın (Donald) Trump ile de bunları görüştük. Kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız." dedi.

Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap eden Erdoğan, Türkiye'ye son yıllarda kurulan tuzakların en önemli aracının, Suriye meselesi olduğunu ve Suriye'de ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği sebebiyle oynanan oyunların, 1 milyon insanın hayatına mal olduğunu söyledi.

Erdoğan, (Beşşar) Esed'in bir milyon insanı katlettiğini ifade ederek, evini, barkını terk ederek yurt dışına gitmek zorunda kalan Suriyelilerden yaklaşık 4 milyonunun halen Türkiye'de yaşadığını hatırlattı.

Suriyeliler için çok farklı şeyler söyleyenler olabileceğini belirten Erdoğan, "Biz üzerimize düşen görevi yapalım. Allah neticesini hayreyler. Büyüklerimiz ne demiş, 'Niyet hayır, akıbet hayır.' biz böyle bakacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de sadece Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgelerdeki insanların huzur içinde hayatlarını sürdürebildiğine dikkati çekerek, Cerablus'ta, Afrin'de huzurun olduğunu, o bölgelerde okulların, hastanelerin yapıldığını, onun dışındaki her yerde tehdit ve zulüm olduğunu vurguladı.

"Yanlış yapıyorsunuz, bundan vazgeçin"

DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçlerin ortada böyle bir tehdit kalmamış olmasına rağmen hala varlıklarını sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Bununla kalmayıp ülkedeki yegane huzur kaynağı olan Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyorlar. Biz sınırlarımız boyunca, kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün bir daha söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum. Üç ayrı operasyonla bunu icra ettik. Diğer bölgelerde büyük ölçüde bu oyunu bozduk. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen himaye edenlere sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı? Yaptık. Sayın Trump ile de bunları görüştük. Kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Bu ülkedeki sorunların tüm tarafları tatmin edecek şekilde siyasi çözüm yolu açılana, yeni anayasa hazırlanana, özgür seçimler yapılana kadar Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir."

Yıllarca Türkiye'yi Münbiç'te oyalayanların, Türkiye'ye Fırat'ın doğusuyla ilgili birtakım sözler verenlerin, bu sözlerini yerine getirmesini beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle Amerikan askerlerine zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz, hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Medyada görüyoruz. Terör örgütü mensupları güya bize karşı tedbir alıyorlarmış. Tüneller kazıyorlarmış, silah, mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok." ifadelerini kullandı.

"Bu hainlerin tepelerine inmemiz an meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizim askerimiz ve kendi topraklarını savunan Özgür Suriye Ordusu'nun cengaverleri geldiğinde hepsi de o çukurlara gömülmekten kurtulamayacaklar. Türkiye'ye düşmanlık edip, hele hele silah doğrultup da iflah olan görülmemiştir. Bunların sonu da aynı olacak. Bu hainlerin tepelerine binmemiz an meselesidir." dedi.

Türkiye'nin her alanda hedeflerine ulaşmasının birinci şartının, birlik ve beraberliğe sahip çıkılması olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Yıllarca bu ülkeyi karşısındakilerin gücünü abartarak adeta felç halde bıraktılar. Ne zaman ki silkinip harekete geçtik, işte o zaman gerçek gücümüzün, potansiyelimizin, karşılığımızın farkına vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, AK Parti'nin girdiği 14 seçimin tamamında açık ara birinci olmasının, sadece bir siyasi sonuç olmadığını, aynı zamanda milletin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki kararlılığının ifadesi olduğunu aktardı.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, beraber olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah 31 Mart'ta bu güçlü duruşu tüm dünyaya karşı göstereceğiz. 31 Mart'ta sadece şehirlerimize belediye başkanı seçmekle kalmayacak aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin geleceğine yeni bir ışık tutacağız. Bu seçimlerde milletimizin ortaya koyacağı irade, demokrasimize ve ekonomimize yönelik saldırılara da bir cevap olacaktır."

Açılışı yapılan eserlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'yı 745. vuslat yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad etti.

Törenden notlar

Toplu açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Kurum ile Koca da alandaki vatandaşlara kısa birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde AK Parti Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Altay'ı yanına çağırdı ve birlikte vatandaşları selamladı. Kürsüye çıkmadan önce Erdoğan, alandaki vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninin yapılacağı Mevlana Meydanı'na gidişi sırada güzergah üzerinde kendisini karşılayan çocuklara satranç takımı hediye etti.

Erdoğan'ın konuşması sonrasında, yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 projenin toplu açılışının kurdelesi kesildi.

(Bitti)

Kaynak: AA