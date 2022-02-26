Konya'da toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Konya'da toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Konya'da farklı suçlardan toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

KONYA (İHA) - Konya'da farklı suçlardan toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" "dolandırıcılık" "belgede sahtecilik" "kasten yaralama" ve "uyuşturucu ticareti" gibi bir çok suçlardan aranan Sefa Ç. ve Şahin D'yi yakalamak için çalışma başlattı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, saklandıkları adresler belirlenen zanlılar, yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sefa Ç. ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Uyuşturucu Ticareti, Polis, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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