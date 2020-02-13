Konya'da tırın, römorkuna çarptığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da tırın, römorkuna çarptığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın, römorkuna çarptığı traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

13.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:14
Konya'da tırın, römorkuna çarptığı traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'nın ilçesinde tırın, römorkuna çarptığı traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Konya-Adana kara yolunun 5. kilometresinde, Hasan B'nin kullandığı 42 CES 54 plakalı tır, aynı yönde seyreden Harun Altınışık'ın kullandığı 42 ACK 71 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle römorkun bağlı olduğu traktör devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Harun Altınışık, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine, oğlu Nurettin Altınışık (25) ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nurettin Altınışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Hasan B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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