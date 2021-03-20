Tırın dorsesindeki çadıra gizlenen 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
20.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:27
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tırın dorsesinde çadıra gizlenmiş 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tırın dorsesinde çadıra gizlenmiş 32 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde hassas burunlu narkotik köpeği "Lucky"nin tepki verdiği sarılı çadırda, 32 kilo 450 gram kubar esrar bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı