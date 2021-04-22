Konya'da tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Konya'da tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'da tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray yönüne alçı taşımakta olan E.O. idaresindeki 42 ACR 898 plakalı tırın dorsesinin tekerleklerinden duman ve alevler çıkmaya başladı. Aynı istikametteki araç sürücülerinin tır sürücüsünü uyarmaları sonucu olayı fark eden E.O., tırı yolun sağında durdurdu. Tır sürücüsü ve diğer araç sürücüleri dorsede bulunan toprak ve alçılarla yangını söndürmeye çalıştı. Toprak ve alçı yangını söndürmede yeterli olmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek dorsenin tamamına yayılmasını engelledi. Yangının balatalardan kaynaklandığı öğrenilirken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. - KONYA

Konya'da tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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