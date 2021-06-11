Konya'da tırın çarptığı park halindeki otomobildeki kişi ile torunu hayatını kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tırın çarptığı otomobildeki kişi ile torunu yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tırın çarptığı otomobildeki kişi ile torunu yaşamını yitirdi.

Ali K. (63) idaresindeki 42 AYF 57 plakalı tır, Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında, yol kenarında park halinde bulunan 42 EF 606 ve 01 UR 490 plakalı otomobillere çarptı.

Araçlardan birinin şarampole, diğerinin refüje savrulduğu kazada, 01 UR 490 plakalı otomobildeki İzzet Öztürk (68) ve torunu Bülent Öztürk (19), olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç alım satımı yaptıkları ve başka bir ilden otomobil alıp döndükleri öğrenilen dede ile torununun, araçlarını park ederek birinin içinde dinlendikleri, kazanın da bu sırada yaşandığı belirtildi.

Dede ve torununun cesetleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır şoförü Ali K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz